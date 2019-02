My English School si fa in 2

Una promozione in ufficio? Un colloquio di lavoro in lingua inglese? Un viaggio intorno al mondo? Qualunque sia il tuo obiettivo per questo 2019, My English School può aiutarti a raggiungerlo!

MyES è la scuola che ha innovato lo studio della lingua inglese e che conta, ad oggi, 27 centri in Italia e uno all’estero. A Palermo è presente con due sedi: in via della Libertà e in viale Regione Siciliana.

Dopo l’affermazione - quale moderno riferimento per lo studio della lingua inglese - conseguita con l’attività avviata nella storica sede di Via Libertà, nel luglio 2016 My English School ha deciso l’apertura di una nuova sede a Palermo.

La scelta della location della nuova sede di Viale Regione Sicilia è stata dettata dal convincimento che vi fosse un’area di Palermo, quella delimitata fra l’asse di Viale delle Scienze e la zona di Corso Calatafimi/Monreale, in cui a fronte di una potenziale domanda inespressa mancasse un’offerta formativa per la lingua inglese adeguata per struttura e metodologia. Oggi riteniamo di avere raggiunto il nostro obiettivo. My English School di Via Regione Siciliana Sud Est 708-710 è una realtà didattica anglofona consolidata e al servizio anche degli studenti fuori sede che ogni giorno si recano alla Città Universitaria di Viale delle Scienze. E non solo! Siamo riusciti ad attrarre tutti coloro che abitano nei comuni limitrofi all’area urbana, che trovano più funzionale frequentare in Viale Regione Siciliana piuttosto che affrontare il traffico cittadino.

Ma cos’è che rende My English School diversa dalle altre scuole d’inglese? Innanzitutto il metodo MySmart English, un originale sistema d’insegnamento basato su avanzate teorie didattiche che prevedono un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi moderata e stimolata da insegnanti madrelingua certificati e con esperienza.

In My English School l’ambiente è informale e confortevole ma anche dinamico e stimolante: da MyES non troverai aule né libri di testo e gli spazi sono comodi open space, pensati per favorire la socializzazione fra studenti e insegnanti. In più grazie alle digital activities puoi esercitare il tuo inglese senza libri di testo, comodamente da casa tramite pc, smartphone o tablet.

My English School offre anche corsi di Legal English, Medical English e Hospitaly English per coloro che vogliono migliorare l’inglese più tecnico per accrescere la capacità di relazionarsi con successo in contesti professionali internazionali.

Non solo. Le scuole MyES di Palermo organizzano mensilmente numerose attività extra-didattiche utili a stimolare la full immersion nella lingua e nella cultura inglesi e che consentono agli studenti di mettere in pratica le nozioni apprese durante le lezioni: workshop dedicati alla carriera, cultural nights, serate al cinema, approfondimenti sulla grammatica e molto altro.

I tuoi sogni hanno bisogno di un buon inglese: imparalo con My English School!

Scopri tutti i nostri corsi di inglese a Palermo in via della Libertà 191/ C e in viale Regione Siciliana Sud Est 708-710. Per maggiori informazioni 091 306962.

E per essere sempre aggiornato su tutti gli eventi segui le scuole MyES di Palermo sui social:

@myenglishschoolpalermoregionesiciliana

@myesnglishschoolpalermolibertà