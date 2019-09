Tu scegli giorni e orari: My English School la musica di sottofondo!

Il 19 settembre My English School organizza un Open Day nelle due sedi in via della Libertà e in viale Regione Siciliana Sud Est.

L’Open Day MyES è un’occasione importante per chiunque desideri imparare l’inglese divertendosi grazie a un metodo didattico innovativo basato sulle più avanzate teorie linguistiche che prevede un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi con insegnanti madrelingua.

Il programma della giornata prevede 3 diversi momenti “Trial Time! Test yourself” durante i quali gli studenti potranno provare il metodo MyES in prima persona partecipando ad alcune focus activities (attività di conversazione), una ogni 30 minuti: dalle 10:30 alle 12:30, dalle 15:00 alle 16,00 e dalle 17:30 alle 19:30.

Alle 11:00, alle 14:00, 16.30 e alle 18:00 si terranno invece i kick off ( spiegazione del metodo) rivolti a tutti gli interessati: in questo modo i partecipanti avranno modo di conoscere gli insegnanti, provare il metodo MySmart English e farsi un’idea dell’efficacia di questo innovativo modo di imparare l’inglese.

Per tutta la giornata inoltre, un insegnante madrelingua certificato sarà a disposizione di chiunque voglia fare un test orale per conoscere il proprio livello d’inglese mentre i consulenti didattici, gratuitamente, forniranno consulenze personalizzate per individuare il corso d’inglese più adatto alle esigenze di ognuno. Il tutto sorseggiando tè e caffè direttamente dal Tea Corner allestito per l’occasione, in un ambiente confortevole e rilassato ma anche dinamico e stimolante.

Infine, alle 19:00, per festeggiare l’inizio delle attività dopo la pausa estiva nelle due sedi My English School di Palermo, sarà allestito un aperitivo aperto a tutti. L’Open Day MyES si preannuncia una bella occasione per conoscere questa scuola e per capire che imparare l’inglese può essere facile e divertente!