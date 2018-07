Msc Crociere punta sempre di più sulla Sicilia: "Stregati dalla bellezza di Palermo"

Msc Crociere punta sempre di più sulla Sicilia e aumenta la propria presenza nell’isola, dove quest’anno movimenterà oltre 440 mila crocieristi, in crescita del 14% rispetto al 2017. Leonardo Massa, Country Manager per l’Italia della società, ha dichiarato: “La Sicilia rappresenta, con le sue meravigliose attrazioni turistiche e culturali, un mercato strategico e molto attraente per MSC Crociere, dove operiamo tutto l’anno con ben quattro navi, che effettuano 98 scali su Palermo e Messina, assicurando al territorio un flusso turistico importante e regolare”.

Le navi che toccano la Sicilia nel 2018 sono ben quattro, tra cui MSC Meraviglia e MSC Seaview, le unità più grandi e avanzate della flotta di MSC Crociere, in grado di trasportare circa 6.000 passeggeri ciascuna, oltre a 1.500 persone di equipaggio. Particolarmente ricca la proposta di escursioni che MSC Crociere organizza per le migliaia di persone che sbarcano ogni settimana a Palermo, stregati dalla sua bellezza, alla scoperta delle città e delle bellezze dell’entroterra. "Per chi desidera una giornata al mare - si legge in una nota - la compagnia propone escursioni nella celebre spiaggia di Mondello, tra le più famose al mondo, mentre chi preferisce esplorare la città ha solo l’imbarazzo della scelta tra i numerosi e celebri monumenti che caratterizzano Palermo, tra i quali la Cappella Palatina, uno dei simboli del capoluogo siciliano, e la Cattedrale, caratterizzata da una particolare architettura che vede una suggestiva commistione tra lo stile normanno e quello arabo".

“Nel 2018 movimenteremo nei 15 porti italiani in cui scalano le nostre navi circa 3,4 milioni di passeggeri (+16% rispetto al 2017), con ben 763 scali (+12%)”, ha aggiunto Massa, spiegando che “per la prossima stagione e grazie all’arrivo di nuove navi nella nostra flotta, saremo in grado di incrementare ulteriormente questo trend positivo raggiungendo quasi 3,7 milioni di passeggeri, in crescita del 9% rispetto alla stagione in corso”.