Convention del Mezzogiorno, a Palermo ci sarà anche il Ministro per il Sud

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi prenderà parte alla Convention del Mezzogiorno organizzata da Confartigianato il 4 e 5 ottobre a Palermo. Il Ministro interverrà venerdì 5 ottobre, alle 12.30, presso il Museo Riso, sul tema ‘Le politiche per il Mezzogiorno’. Nel corso della Convention Confartigianato presenterà un rapporto dell’Ufficio studi sui record negativi e i primati positivi dell’economia meridionale ed un progetto per il rilancio del Sud che fa leva sulla qualità dell’artigianato e delle piccole imprese per valorizzare le risorse culturali e turistiche del territorio.

All’evento interverranno, tra gli altri: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana; Gaetano Armao, Vice Presidente Regione Siciliana; Filippo Ribisi, Delegato di Confartigianato nazionale al Mezzogiorno; Giuseppe Pezzati, Presidente di Confartigianato Sicilia; Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato Imprese; Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato; Luca Bianchi, Direttore di Svimez.