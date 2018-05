Migliori Condizionatori Domestici 2018 secondo GuidaAcquisti.net

Tipologie di climatizzatori domestici in commercio

I climatizzatori possono essere suddivisi in due grandi categorie: fissi e portatili. Ad oggi sono disponibili varianti specifiche in grado di soddisfare ogni esigenza di climatizzazione.

Per chi vuole affidarsi a questi sistemi per raffreddare o riscaldare un'intera abitazione converrà optare per un climatizzatore fisso dotato di diverse unità split .

Chi invece desidera climatizzare un unico ambiente, può propendere per la versione portatile che, pur consumando più energia rispetto ai modelli fissi, è molto più economica e non necessita di alcun intervento di installazione.

Climatizzatori portatili

Le unità portatili sono in grado di climatizzare un solo ambiente alla volta, si tratta di elettrodomestici facili da spostare da una stanza all’altra e si dividono in modelli monoblocco o split.

I monoblocco sono dotati di un solo elemento e collegati con l'esterno mediante un condotto flessibile utilizzato per espellere l'umidità raccolta negli ambienti interni. Questi elettrodomestici sono piuttosto rumorosi rispetto agli altri condizionatori, poiché muniti sia di un evaporatore che di un condensatore.

I climatizzatori portatili split sono connessi ad un'unità esterna mediante un tubo flessibile atto a trasportare il gas refrigerante dalla pompa di calore, verso il sistema di ventilazione all’interno della stanza. Quelle appena osservate non sono le uniche classificazioni esistenti per i climatizzatori.

Questi, infatti, possono essere suddivisi anche in relazione al sistema adottato per trasportare il freddo dalla pompa di calore all’unità interna. Le tecnologie attualmente utilizzate sono quelle a gas refrigerante e quelle ad acqua refrigerata.

Questi ultimi sono detti idronici e sono tra i più versatili in circolazione. Possono essere collegati persino alla caldaia e usati per riscaldare la casa durante la stagione invernale. L'aria condizionata viene diffusa negli ambienti tramite alcuni terminali chiamati fan coil o ventilconvettori.

Climatizzatori fissi

Si tratta di dispositivi che permettono di climatizzare uno o più ambienti confinanti tra loro. Per installarli è necessario affidarsi ad un tecnico esperto: intervento questo, che a seconda delle esigenze di installazione può variare dai 100 € fino a diverse centinaia di euro.

Anche questi climatizzatori si distinguono in modelli monoblocco, costituiti da un unico elemento interno e indicati soprattutto a chi non ha la possibilità di installare unità esterne. Questi condizionatori vanno obbligatoriamente fissati sulle pareti perimetrali dell'abitazione.

Mentre i modelli split annoverano uno o più elementi interni installabili a parete e connessi ad una o più pompe di calore esterne. Questo genere di climatizzatori è disponibile nelle versioni: mono, dual e multi, a seconda della quantità di unità interne.

