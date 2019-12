Vacanze di Natale e Capodanno, Palermo nella top ten delle mete preferite dagli stranieri 

Palermo è nella top ten delle mete italiane preferite dagli stranieri per le vacanze di Natale e Capodanno. La città si colloca al settimo posto nella classifica realizzata da momondo.it, la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel che ha analizzato i propri dati per scoprire quali sono le località del Bel Paese più apprezzate durante le feste. Ad occupare il podio sono Roma, in testa, seguita da Milano e dalla sempre romantica Venezia.

"Palermo, tra new entry, con il suo magnifico mare e le delizie gastronomiche - spiegano da momondo.it - è la località salva euro per eccellenza: infatti è possibile pernottare con in media solo 57 euro a notte in strutture alberghiere a tre e quattro stelle. Diversamente, gli appassionati della neve che scelgono Madonna di Campiglio (che chiude la top ten), dovranno prevedere un budget molto più sostanzioso, considerando che per una notte sulla neve la spesa media arriva quasi a 400 euro".

In base alla ricerca di hotel, momondo ha identificato i Paesi di provenienza di coloro che amano maggiormente trascorrere le vacanze natalizie in Italia: al primo posto i viaggiatori romeni, seguiti sul podio da statunitensi (2°) e tedeschi (3°). Chiudono la top 5 francesi e spagnoli, rispettivamente al quarto e quinto posto. Tra gli stranieri che scelgono l’Italia, a fermarsi più a lungo sono i viaggiatori a stelle e strisce, quelli iberici e i francesi che rispettivamente prenotano soggiorni in media di tre e quattro notti, mentre chi si muove dalla Romania e dalla Germania trascorre mediamente solo due notti sotto i cieli italiani.

La classifica completa