Mercato immobiliare: in Sicilia giù il costo del mattone, bene le locazioni

Nel mercato immobiliare siciliano, le buone notizie tardano ad arrivare. Secondo quanto registrato dall’Osservatorio di Immobiliare.it, il primo semestre del 2019 si è concluso con i prezzi di vendita ancora in ribasso e ha visto il costo del mattone scendere del 2,1%. Situazione leggermente migliore per gli affitti, cresciuti dell’1% su base semestrale e addirittura del 2,3% se si considerano gli ultimi dodici mesi.

Esaminando nel dettaglio il fronte delle compravendite, quasi tutte le province siciliane sono andate incontro a un calo nel primo semestre di quest’anno: uniche eccezioni Ragusa e Siracusa, cresciute rispettivamente del 3,7% e dello 0,7%. Per acquistare un trilocale di 60 mq a Ragusa sono necessari circa 70 mila euro, a fronte di un costo medio di 1.181 euro al metro quadro. Le performance peggiori sono state registrate a Palermo e Trapani, che in sei mesi hanno visto il prezzo del mattone scendere del 4,6%; male anche Enna (-4%), Agrigento (-2,8%) e Messina (-2,3%). Percentuale vicina allo zero per Caltanissetta, che con il suo -0,6% conferma comunque il trend negativo rilevato nella quasi totalità delle province sicule.

Spostando l’attenzione sul mercato delle locazioni, il costo medio a livello regionale è di 6,24 euro al metro quadro, ma i canoni variano sensibilmente nelle varie zone. Tra le città in cui affittare casa costa meno vi sono Enna (4,39 €/mq) e Caltanissetta (4,25 €/mq), che hanno visto un calo drastico dei prezzi degli affitti nei primi sei mesi del 2019: -10% per Caltanissetta e addirittura -14,7% per Enna. Ad aggiudicarsi il primato di città più cara è Catania (7,47 €/mq), dove il costo delle locazioni è cresciuto dell’1,6% nel primo semestre di quest’anno.