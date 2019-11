Si conclude Mediedilizia 2019, grande successo e grande partecipazione

I tre giorni dedicati al mondo dell’edilizia a Palermo hanno registrato grandi numeri di adesione e partecipazione. Tanti studenti delle scuole secondarie siciliane hanno visitato MediEdilizia tenutasi lo scorso week-end all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Studenti universitari hanno partecipato ai convegni insieme a grandi professionisti. Molti consumatori sono entrati in contatto con le aziende leader del settore.

Durante i seminari e i convegni organizzati all’interno della Fiera, Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Tecnici, Imprese Edili e progettisti hanno presentato metodi di lavoro, nuove strumentazioni e hanno affrontato temi diversi. Le aziende che hanno creduto in questo ritorno di MediEdilizia si dicono soddisfatte. E lo sono anche Massimiliano e Giuseppe Mazzara e Leonardo Peduzzi di Medifiere. “Sono state le stesse aziende del settore a chiederci di organizzare questa nuova edizione - dichiarano da Medifiere - Il bilancio è ottimo per una manifestazione che diventa ogni anno sempre più grande. Questo è un progetto al quale teniamo molto, una vetrina importante per le aziende, nonchè un modo per incontrare professionisti del settore e farli confrontare tra loro. Un grazie particolare va agli espositori che hanno creduto anche quest’anno in MediEdilizia”.



