Maisons du Monde punta su Palermo: apre negozio in via Ugo La Malfa

L'appuntamento è per domani, venerdì 24 maggio. Tutto pronto ormai: Maisons du Monde aprirà il suo 47° negozio italiano a Palermo. L'azienda francese di arredamento e decorazione troverà posto in un nuovo spazio di 1.400 metri quadrati, in via Ugo La Malfa al civico 5. I clienti potranno scoprire tutti gli universi legati all’arredo e all’organizzazione della casa: decorazione, lampade, arte della tavola, mobili, ma anche un corner junior presentato in ambientazioni curate e raffinate.

"Per un regalo, un’idea ben precisa per la propria casa, un colpo di fulmine o per richiedere un ordine ai consulenti-venditori - si legge in una nota - Maisons du Monde saprà rispondere a tutti i desideri di arredo dei propri clienti. Sarà possibile inoltre creare un progetto con i nostri consulenti di vendita, che accoglieranno i clienti nel nuovo angolo “consulenza d’arredo”, creato ad hoc per presentare tutti gli stili del marchio, le forme, i colori e i materiali dei divani, i campioni del legno, con colori e sfumature... Una squadra di 20 persone sarà pronta ad accoglierli".

"Decifrare le nuove tendenze, intercettare le novità, mescolare gli stili: è ciò che anima Maisons du Monde sin dalla sua nascita e che consente di creare e sviluppare collezioni uniche, che si rinnovano giorno dopo giorno - continua la nota -. Nessun diktat: i mobili e i complementi d’arredo non sono legati a un solo stile, bensì a tutti gli stili, per riflettere la personalità, le emozioni e i gusti dei clienti. Ancora una volta, l’ispirazione sarà di casa nel negozio Maisons du Monde di Palermo, dove i clienti potranno scoprire i nuovi cataloghi 2019 per la casa e il giardino".