Lo Cacciato: “Pedonalizzare discesa dei Maccheronai per rilanciare il cuore della Vucciria"

Sulla vicenda pedonalizzazioni nel centro storico di Palermo al fianco dei commerciati scende in campo Tiziana Lo Cacciato avanzando una proposta, a fronte del comportamento inerte dell’Amministrazione Comunale, per far rinascere il mercato della “Vucciria”. “Ritengo opportuno – spiega Tiziana Lo Cacciato - che realizzare l’intera pedonalizzazione del centralissimo mercato porterebbe ad un rilancio dal punto di vista commerciale e turistico della “Vucciria”. La proposta è indirizzata alla chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di via Discesa Maccheronai e vie limitrofe al fine di evitare discriminazioni tra i vari esercizi commerciali ricadenti nel centro storico. “Molti commercianti e titolari di B&B - prosegue Tiziana Lo Cacciato – hanno manifestato la volontà di pedonalizzare la zona in questione. Pertanto eventuali decisioni discriminanti da parte dell’Amministrazione Comunale si dimostrerebbero in netto contrasto con l’interesse dei cittadini, senza dare risposte collettive e di interesse diffuso, non soddisfacendo le richieste della maggior parte dei commercianti, già provati dai disagi dovuti della Ztl. Passeggiare liberamente nel cuore pulsante della Vucciria porterebbe a nuova vita il mercato rivelandone la sua vera vocazione di meta turistica-attrattiva, riversando fiumi di turisti e favorendo le attività commerciali che ne trarrebbero forte giovamento.”