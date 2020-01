Le Palme Ristorazione avvia i licenziamenti: il 2020 inizia male per 19 lavoratori

Avviata la procedura di licenziamento collettivo per 19 lavoratori impiegati dalla società Le Palme Ristorazione nelle mense dei vigili del fuoco e delle caserme dell'esercito dell'intera Regione siciliana. A darne notizia sono i sindacati che hanno ricevuto la comunicazione. "Il 2020 è iniziato soltanto da pochi giorni e ci troviamo già a far fronte a determinazioni estreme che coinvolgono i lavoratori dovute principalmente ad appalti che vengono assegnati sempre più al ribasso e non tengono conto del personale ivi impegnato", afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Sicilia.

La società avrebbe dichiarato di non poter intraprendere percorsi alternativi ai licenziamenti oltre alla decurtazione delle già esigue ore di prestazione. "Necessita una forte presa di posizione delle istituzioni - continua la Calabrò - affinchè in ogni cambio di appalto, ma anche negli appalti in essere, non siano i lavoratori e le loro famiglie a pagare un dazio che, dopo tanti anni di tagli, non sono più in grado di sostenere anche perchè, alla riduzione delle ore, non sempre corrisponde una reale esigenza di minori prestazioni. Abbiamo già chiesto l'incontro - conclude la sindacalista - per esperire l'esame congiunto dove chiederemo tutela per tutti i lavoratori e per il reddito delle loro famiglie".