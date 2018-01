Ex sportellisti, sindacati incontrano assessore Ippolito: "Si riattivino politiche del lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Sicilia hanno incontrato, questo pomeriggio, l’assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, Ippolito per discutere della vertenza degli ex sportellisti. “Abbiamo immediatamente ribadito l’urgenza della ripresa di politiche attive del lavoro e del celere riavvio al lavoro degli operatori, inattivi già dal 2015”, spiegano i sindacati. “L’assessore - raccontano - ha confermato la volontà del governo regionale di trovare immediatamente una soluzione all’annoso problema, e di ripartire dalla ricognizione dei lavoratori inseriti nell’elenco unico ad esaurimento, e dalla stessa ricognizione delle risorse stanziate e disponibili, di fonte regionale, statale e comunitaria, per la attuazione di progetti utili al riavvio al lavoro degli operatori”. “L’assessore, a un mese dall’insediamento del governo, ha chiesto di considerare ogni elemento utile da sottoporre al presidente per un veloce apprezzamento da parte della Giunta”, aggiugono. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno preso atto delle dichiarazioni dell’assessore Ippolito e degli aspetti tecnici di massima spiegati dal dirigente generale del Dipartimento del Lavoro, Parrinello. “Abbiamo tuttavia accolto con cautela le dichiarazioni di buona volontà, e chiesto di essere riconvocati a breve per gli approfondimenti necessari”.