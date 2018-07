Lavoratori storici della formazione professionale, raggiunta l'intesa per la loro salvaguardia occupazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’accordo siglato ieri è il frutto del lavoro unitario di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Sicilia, del governo regionale e degli enti datoriali per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori storici del settore della formazione professionale usciti dal sistema”: con queste parole, i segretari generali Graziamaria Pistorino, Francesca Bellia e Claudio Parasporo, congiuntamente a Michele Vivaldi, Giovanni Migliore e Ninni Panzica commentano la firma del protocollo che, di fatto, pone le condizioni idonee per il ritorno al lavoro degli ex dipendenti.

Secondo gli esponenti sindacali, il traguardo odierno, ovvero la sigla di un accordo tra firmatari di contratto e associazioni datoriali non firmatarie, caratterizzato da regole certe e dal rispetto del CCNL di categoria vigente che dovrà essere osservato da tutti gli enti di formazione, è stato reso possibile grazie all’intenso lavoro svolto dalle parti e alla proficua collaborazione manifestata dall’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla.

“L’accordo si inquadra in un momento estremamente complesso, contrassegnato da fortissime difficoltà per gli operatori della formazione – chiariscono Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Sicilia – che vede ancora lontana la risoluzione della vertenza per tutti i dipendenti coinvolti: il nostro auspicio è che l’attenzione non venga meno e che si provveda all’individuazione di soluzioni adeguate al recupero occupazionale integrale delle unità lavorative”. “Diamo atto all’assessore – sottolineano le tre sigle – di avere condotto un’importante azione di mediazione, raggiungendo una sintesi tra le posizioni, originariamente inconciliabili, degli enti di formazione professionale e delle organizzazioni sindacali”. “Spiace dovere sottolineare - concludono – che la stessa sintonia, ad oggi, non si sia creata con l’assessore al Lavoro Mariella Ippolito, dalla quale ci saremmo attesi la condivisione di soluzioni concrete in merito alla vertenza degli ex sportellisti”.