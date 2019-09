Spaccio Alimentare, incubo finito per i lavoratori: contratto firmato col Gruppo Arena

Si conclude l'incubo che ha coinvolto per mesi i 116 lavoratori siciliani di Spaccio Alimentare: transiteranno a Sviluppo Arena che, a sua volta, il prossimo 28 settembre, perfezionerà la cessione di ramo di azienda con Distribuzione Cambria. A darne notizia è Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia: "Oggi, i lavoratori di Palermo hanno firmato i contratti. Domani, invece, sarà il turno di quelli di Messina e Catania".

La cessione al Gruppo Arena, annunciata a metà luglio, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori che da oggi possono definitivamente dormire sonni tranquilli.

Resta irrisolta la situazione dei 76 lavoratori del Centro Commerciale I Papiri di Siracusa e dei circa 40 lavoratori del Centro Sicilia di Catania rimasti esclusi dalla cessione di ramo al gruppo Arena: "Siamo fortemente preoccupati per il futuro di questi lavoratori che stanno per terminare il periodo degli ammortizzatori sociali e vedono avvicinarsi, sempre, più lo spettro del licenziamento. I lavoratori non saranno lasciati soli. Richiederemo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e metteremo in campo ogni azione che possa tutelarli".