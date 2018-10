Riscossione Sicilia, Gargano (Uilca Sicilia): "Vogliamo fatti, non parole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito delle rassicuranti affermazioni del Governatore della Regione Siciliana nella seduta pubblica tenutasi ieri, in cui lo stesso si è espresso positivamente sulla salvaguardia dei posti di lavoro del personale altamente qualificato, sottolineando che anche in assenza di accordo tra Stato e Regione la società non andrà in liquidazione data l’importanza del servizio di Riscossione, il segretario generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano e il leader storico della Uilca in Riscossione Sicilia Enrico Pellegrino, dichiarano: "Prendiamo atto della posizione del Governatore, e continueremo a tenere altissima l'attenzione sulle prossime dinamiche che interesseranno la società a tutela dei circa 700 lavoratori interessati ed a garanzia di un servizio importantissimo come l'esazione. Alle parole dovranno seguire i fatti, e la Regione dovrà tempestivamente mettere in atto quanto è stato affermato dal Presidente, a partire dalla definizione del C.d.A. e dalla firma del Ccnl di categoria".