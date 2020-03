Ex Rio Casa Mia, ansia per 45 lavoratori: "Ancora ritardi negli stipendi"

In ritardo gli stipendi alla Kemeco (ex Rio CasaMia), azienda di Partanna Mondello leader nella produzione di detersivi per la casa. La Filctem Cgil Palermo e la Filca Cisl Palermo Trapani hanno ribadito questa mattina la richiesta di incontro all'Ispettorato del Lavoro. Anche nei mesi scorsi i 45 lavoratori dell'azienda avevano ricevuto le mensilità con un ritardo di due-tre mesi.

“Considerate le difficoltà economiche delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie, per i reiterati ritardi nei pagamenti di più mensilità di stipendio, e per il ritardo nel pagamento del Fondo pensione integrativo complementare, abbiamo chiesto un incontro all'Ispettorato Territoriale del lavoro ma l'azienda per ben due volte non si è presentata – dichiarano il segretario generale Filctem Cgil palermo Gabriella Messina e la componente di segreteria della Femca Cisl Palermo Trapani Margherita Gambino - Pur volendo ritenere valide le motivazioni che hanno determinato l'assenza dell'amministratore delegato, o di un suo delegato, Filctem e Femca reiterano la richiesta di un nuovo incontro all'Ispettorato e metteranno in campo tutte quelle azioni necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.