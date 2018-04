Festa dei lavoratori negata agli ex Pip: "Lo stipendio sul conto non c'è"

La Festa dei lavoratori alle porte non prospetta nulla di buono per alcuni ex Pip che non hanno trovato - come sperato - lo stipendio sul conto. Il bonifico da parte dell'Inps risulta, ma i soldi in banca non ci sono. "I lavoratori dovranno recarsi presso un patronato - spiega Mimmo Russo, responsabile sindacale Cisal-lavoratori atipici e consigliere comunale di Fratelli D'Italia -, e poi presentare il modello con un nuovo Iban su cui fare l'accredito presso gli uffici di via Laurana".

All'origine del disservizio potrebbe esserci l'accorpamento di Banca Nuova con Intesa Sanpaolo. "Sono 16 le filiali di Banca Nuova - spiegato dal sindacato - che in Sicilia chiuderanno i battenti per essere accorpate con quelle di Intesa Sanpaolo. E’ questo uno dei passaggi più importanti della fusione tra l’Istituto di credito torinese e la Banca Popolare di Vicenza, che controlla anche Banca Nuova, ufficializzata il 27 dicembre scorso. Il processo ha preso il via il 6 aprile e seguirà i criteri stabiliti dal piano di riorganizzazione. Non è stato però possibile ottenere una replica da parte della banca".