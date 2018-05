Passante, sciopero dei lavoratori rinviato: operai in presidio davanti alla Prefettura

Rinviato lo sciopero dei lavoratori Sis previsto per domani. Gli operai del cantiere del passante ferroviario, alle 16, si riuniranno però in presidio davanti alla Prefettura. Lo sciopero era stato proclamato da Feneal, Filca e Fillea in concomitanza con la riunione tra la Sis e i sindacati, convocata per domani negli uffici della direzione territoriale, per discutere della procedura di licenziamento collettivo dei 260 operai. L'incontro è stato rinviato al 24 maggio perchè la Sis ha concordato per domani un incontro con Rfi.

“Sollecitiamo il prefetto De Miro - affermano i sindacati - a convocarci e a intervenire”. I sindacati hanno già annunciato il loro no alla firma di qualsiasi accordo sui licenziamenti “sino a quando non sarà fatta chiarezza”.