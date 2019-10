Quando la scuola incontra l’impresa

La scuola sbarca in azienda. Iniziativa innovativa svolta da Bruno Euronics in collaborazione con ITI Volta di Palermo, dove 45 ragazzi di età e classi scolastiche diverse accompagnati dai docenti, anch’essi coinvolti nella formazione, potranno approfondire la conoscenza del mondo Hi-tech, saranno infatti coinvolti in tre laboratori il cui feel rouge è la condivisione dei dati, pur usando device diversi.

Si inizia dal laboratorio Apple che vedrà i ragazzi e i docenti alle prese con Ipad e Iphone che interegendo tra loro potranno condividere dati, testi, immagini sino all’utilizzo dell’app Classroom che permette ai docenti di gestire tutti gli ipad collegati visualizzando la stessa pagina o applicazione.

Si prosegue con il laboratorio di Astrofisica, con la collaborazione dell’associazione Orsa, i ragazzi saranno accompagnati alla scoperta dell’universo e oltre, attraverso l’uso di telescopi e applicazioni per tablet e Ipad che aiutano la comprensione del nostro, e non solo, sistema solare.

Si termina con il laboratorio di fotografia e droni, nuovi strumenti sempre più sofisticati in grado non solo di riprendere o fotografare ma trasferire video e foto sui device sia per la condivisione, che per l’elaborazione delle immagini in tempo reale; i ragazzi avranno modo di provare i droni, in un ambiente sicuro, e poterli guidare provando l’ebbrezza di essere piloti per un giorno.

L’esperienza sarà ripetuta nuovamente in una visita della Bruno presso ITI Volta, questa volta con il convolgimento di circa 250 tra alunni e docenti, che potranno all’interno dell’aula magna, riproporre i laboratori e l’esperianza di come la tecnogia può e deve essere al servizio dell’umanità.

Ormai i libri di testo sono superati, si studia sui tablet.