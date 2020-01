La Martinica resort unica rappresentante per la Sicilia alla Fiera per il Turismo di Stoccarda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Martinica Resort, struttura ricettiva alle porte di Palermo, presente sul territorio dagli anni ’70, distintasi negli anni per il costante ampliamento dei servizi offerti, sempre nell’ottica di un potenziamento dell’accoglienza e del banqueting, dal 2018 è presente sul mercato internazionale dell’incoming attraverso le OTA (Online Travel Agencies) incrementando esponenzialmente la ricettività. La titolarità di albergatori di spicco nell’interland palermitano porta la direzione a un ulteriore approfondimento della professionalità settoriale, avviando entro il 2019 una nuova realtà dedicata al turismo leisure, business e artistico-culturale sul panorama cittadino, nel punto più rappresentativo del concetto stesso di accoglienza turistica, l’area portuale.

Forte di un’offerta turistico-alberghiero-ristorativa che vanta esperienza e progresso nel prestigio, nel 2020 la società La Martinica Srl presenzierà come unica rappresentante della pregevolezza siciliana al “CMT-Fiera Internazionale per il Turismo e il Tempo Libero” di Stoccarda, Germania, durante tutto il periodo fieristico, dall'apertura sabato 11 gennaio alla conclusione domenica 19 gennaio, occupando uno stand privato ed esclusivo all'interno dell'area espositiva, riservato a nome proprio già dalla scorsa primavera.

La Fiera CMT è uno dei più importanti appuntamenti fieristici per il settore turistico a livello europeo. Con oltre 265 mila visitatori e 2.192 espositori nel 2018, la manifestazione offre per 9 giorni la piattaforma ideale per raccogliere informazioni sulle ultime novità, offerte e tendenze sul mondo dei viaggi e del tempo libero, con sezioni dedicate al settore del cicloturismo, del golf e vacanze benessere e a tutto quello che riguarda le crociere e i viaggi in barca. Ogni anno viene scelta una nazione partner, che arricchisce il programma collaterale di eventi, degustazioni culinarie e spettacoli di intrattenimento.