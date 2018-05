Junior Enterprise Sicilia, nuove opportunità per gli universitari e le aziende siciliane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

JESic è solo l'ultima di una lunga serie di iniziative del genere. La prima Junior Enterprise (JE) è nata presso l'Università ESSEC di Parigi nel 1967 ed attualmente esistono circa 300 realtà simili fra Europa, Africa ed Americhe; di queste circa 20 in Italia, ma ahimè attive quasi esclusivamente in atenei del settentrione. Una JE è essenzialmente un'associazione non-profit composta e gestita esclusivamente da studenti universitari con l'obiettivo di completare la propria formazione professionale offrendo servizi di consulenza alle aziende del proprio territorio. Il modello di business si basa su una leadership di costo invidiabile che però garantisca al contempo alti standard di qualità e sopratutto innovazione. Ciò è reso possibile grazie al principio cardine della non distribuzione dei profitti e non retribuzione dei soci, il che riduce i costi fissi e libera risorse per il reinvestimento in progetti di formazione, permettendo dunque un contenimento dei prezzi e un aggiornamento costante del capitale umano a disposizione.

I servizi che possono essere offerti sono i più disparati e dipendono esclusivamente dalla composizione del team e dalla mission che lo stesso intende porsi. Molte JE hanno il proprio core business nella consulenza aziendale, altre sono specializzate nel marketing, poche (ma forse le più attive) nella consulenza informatica. Attualmente l'unico obiettivo della JESic, perseguito mediante un survey in svolgimento, è proprio quello di capire la domanda del tessuto produttivo siciliano in modo tale da poter formulare un'offerta adeguata. L'obiettivo a lungo termine è dunque quello di fornire agli studenti l'opportunità di arricchirsi tramite la formazione e le esperienze necessarie per mettere in pratica ciò che si studia durante il percorso accademico e al contempo al tessuto delle Piccole e Medie Imprese del territorio Siciliano le consone opportunità di crescita coniugate agli stimoli necessari per la creazione e il consolidamento del valore.

Entrando a far parte della nostra azienda, gli studenti universitari avranno modo di applicare in concreto la teoria accademica appresa nelle Facoltà di Economia, Ingegneria, Architettura, Giurisprudenza e molto altro, arricchendo il loro curriculum vitae e ottenendo un vantaggio competitivo sul mondo del lavoro. Per qualunque informazione aggiuntiva siamo ovviamente ad assoluta disposizione. Nel frattempo però potrebbe essere di vostro interesse visitare i siti web http://www.jadenet.org/ e https://jadeitalia.org/ che sono sicuro offrano una chiarezza espositiva superiore alla mia, oppure consultare il nostro sito http://www.jesic.it/ o i nostri Canali Social su Facebook (https://www.facebook.com/JuniorEnterpriseSicilia) LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jesic/) Youtube e Instagram.