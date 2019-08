International House Language Centre, l'open day per incoraggiare allo studio dell'inglese

Per iniziare l’anno scolastico 2019/20, International House Language Centre (IH Palermo LC) organizza una serie di attività tra cui il suo Open Day, di sabato 21 settembre 2019, con lezioni gratuite e test per la verifica del proprio livello linguistico.

Giornata Europea delle Lingue 2019

Il 26 settembre dalle ore 10:00 alle 18:30 presso la facoltà di Lettere Unipa si svolgerà la Giornata Europea delle Lingue 2019 (GEL). Questo evento si svolge in tutta Europa su iniziativa del Consiglio d’Europa per incoraggiare lo studio delle lingue. Il plurarismo linguistico è uno strumento per migliorare Il dialogo interculturale. GEL unisce tutti i principali centri linguistici della città fra cui il Centro Linguistico di Ateneo (tutte le lingue), Unipa (didattica delle lingue, linguistica e ricerca), IH Palermo LC (inglese), Goethe Zentrum (Tedesco), Institut Français (Francese), Instituto Cervantes (Spagnolo), Intercultura (studio scolastico all’estero), Officina degli Studi Medievali (Arabo, Ebraico e Russo), Centro di Cultura Tamil, Officina Creativa Multiculturale (Cinese) ed altri.

Corsi di lingue

I corsi di inglese e didattica di International House Language Centre mirano agli obiettivi educativi europei riconosciuti dal MIUR. La media europea di inglese è B1 (livello intermedio), mentre la certificazione B2 (Upper-Intermediate, First, FCE) è inserita come prerequisito per l'accesso alle università e per tutti i più recenti concorsi nel settore pubblico in Italia. Con i corsi in partenza si possono raggiungere le certificazioni secondo i livelli indicati dalle direttive del Consiglio d'Europa (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per la diffusione delle lingue, fra cui l'inglese, che è la lingua più parlata. I livelli linguistici sono A2 (pre-intermedio), B1 (intermedio), B2 (intermedio alto), C1 (avanzato) e C2 (proficient user).

Voucher scolastici

IH Palermo Language Centre è accreditato per ricevere Bonus Scuola per docenti e il credito della 18 App per i nati nel 2002. IH Palermo LC mette a disposizione una biblioteca dov'è possibile studiare e incontrare i tutor per esercitarsi a conversare e scrivere in lingua inglese.

Didattica

Applica metodi didattici funzionali, usa i migliori libri presenti sul mercato, i supporti didattici digitali. Seleziona docenti specializzati e abilitati con CELTA, DELTA e IHCYLT e che su iniziativa della direzione didattica seguono i precetti del Lifelong Learning. Le classi hanno pochi partecipanti, per garantire la massima attenzione a ogni studente. Al termine dei corsi viene rilasciano un attestato IH e AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola). Da diversi anni IH Palermo LC offre anche un corso specializzato per la formazione e certificazione CLIL, accreditata dal MIUR. IH Palermo è infine l’unico centro CELTA, DELTA e CYLT della Sicilia. Le tre qualifiche, riconosciute in Italia e all’estero supportano i docenti nell’ insegnamento dell’ inglese come lingua straniera (ESL) agli adulti o ai ragazzi.

Certificazioni internazionali

International House Language Centre è il punto di riferimento in Sicilia per le più importanti certificazioni della lingua inglese - Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE, Advanced) e IELTS. Per tutti questi esami sono disponibili corsi specifici per la preparazione.

IH Palermo Language Centre ha sede a Palermo in via Quintino Sella 70 (sede amministrativa e per la gestione dei corsi) e in via Enrico Albanese 15 (sede di tutti gli esami e delle attività di formazione docenti). Per tutte le informazioni e per la prenotazione del test è possibile visitare il sito www.ihpalermo.it, scrivere a info@ihpalermo.it, visitare la sede di via Quintino Sella 70 o telefonare al numero 091 584954.