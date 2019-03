"Le statistiche per l'analisi dell'economia": secondo ciclo de "Incontri con la Banca d'Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si comunica che domani, 7 marzo alle 16:30, presso la Sede di Palermo della Banca d’Italia, si terrà il secondo dei quattro “Incontri con la Banca d’Italia”. La serie di incontri, programmata in 13 città italiane, è dedicata ai cittadini per fare conoscere meglio i compiti e le funzioni della Banca centrale italiana. Nel corso di ciascun incontro tematico esperti e giornalisti si confrontano e interagiscono con il pubblico presente, per dialogare sui compiti e le funzioni istituzionali e su come queste hanno un impatto sulla vita quotidiana di ognuno e sul benessere della collettività e del Paese. Il tema trattato nell’incontro del 7 marzo è: Le statistiche per l'analisi dell'economia.