Bagheria, inaugurato il mercato del contadino: "Prodotti dal produttore al consumatore"

Aperto il mercato del contadino a Bagheria. A tagliare il nastro all’inaugurazione gli assessori alla Agricoltura e Attività produttive Alessandro Tomasello e al Bilancio Maria Laura Maggiore insieme al presidente dell’associazione Pianeta Mercati di Fiere Sicane, Roberto Virga e al vice-presidente Diego Sanfilippo.

Almeno 15 gli stand della filiera corta che hanno proposto formaggi, pane, pasta, frutta e verdura, miele, conserve, carni e farine di grani antichi ai bagheresi accorsi all’apertura che hanno potuto assaggiare i prodotti della terra e degli allevamenti delle aziende agricole del circondario e delle province di Enna, Trapani e Catania.

"Bagheria - afferma l’assessore Alessandro Tomasello - è una piazza importante ed era giusto e opportuno che avesse un suo mercato. Il Comune si è messo a disposizione dell’associazione che ha proposto l’iniziativa e abbiamo individuato il luogo più idoneo, ove fossero disponibili anche dei parcheggi per renderlo più facilmente raggiungibile. Invitiamo i produttori locali bagheresi ad aderire all’iniziativa e a rivolgersi agli uffici comunali".

"Siamo un'associazione nata tre anni fa con l’obiettivo di creare i mercati del contadino un po’ in tutto il territorio siciliano contattando diverse aziende agricole produttrici – dice il presidente di Fiere Sicane, Roberto Virga - e cerchiamo di dare uno mano allo sviluppo dell’economia agricola in Sicilia. Dopo il successo dell’inaugurazione in altri comuni oggi siamo felici di essere qui".

Anche il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha visitato il mercato dove sarà possibile acquistare prodotti agricoli di qualità per 32 venerdì, da oggi sino ad ottobre. Il mercato sarà aperto dalle 7 del mattino alle 13.30.

