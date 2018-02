Il design di Lago arriva a Palermo, taglio del nastro per il primo store monomarca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lago raddoppia le aperture in Sicilia e inaugura il suo primo store monomarca a Palermo con una serata dedicata al progetto "Never Stop Living Kindness", il progetto sulla gentilezza presentato durante la Design Week 2017. Il taglio del nastro giovedì 8 febbraio a partire dalle 19 in via Sciuti 91.

Ospiti della serata saranno nove donne siciliane che si sono distinte in diversi settori, dall’arte alla cultura all’imprenditoria: l’architetto Giovanna Marcenò, l’imprenditrice e presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, la giornalista Donata Agnello, la marchesa Marialda Berlingieri, psicologa e collezionista d’arte, l’attrice di teatro Silvia Ajelli, la cantante jazz Simona Trentacoste, il critico d’arte Giulia Amodeo, la designer di gioielli Manuela Fecarotta, l’imprenditrice Natalia Ravidà daranno la loro personale interpretazione della gentilezza e racconteranno ai partecipanti quali sono i gesti e le abitudini che le fanno sentire a casa.

Lago da sempre intende il design come uno strumento di trasformazione sociale, in grado di indagare temi rilevanti per il vivere contemporaneo. Da qui la scelta di sviluppare il tema della gentilezza, con la complicità di alcune protagoniste del panorama culturale e imprenditoriale italiano, e renderlo protagonista del nuovo store monomarca palermitano.

Progettato per essere una vera e propria abitazione, con aree dedicate a tutte le stanza della casa, il Lago store Palermo, situato nel cuore del quartiere Libertà, a pochi passi dal Borgo Vecchio, è il primo del capoluogo siciliano e secondo della regione, dopo Catania.