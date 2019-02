Inaugurazione “Alchimia salotto arabo-Golden Room”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Verrà inaugurato mercoledì 6 febbraio 2019 alle 17:00, “Alchimia Salotto Arabo - Golden Room”. Il locale già presente in Piazza Sant’Onofrio inaugura una nuova sede in via Maqueda 233, dedicata a tutti coloro che da dieci anni condividono la passione per la cultura araba e i suoi rituali. Nella nuova Golden Room si potranno gustare the e dolci tipici arabi, fumare narghilè preparati secondo tradizione e godere delle atmosfere proprie di una cultura che da sempre è vicina a quella palermitana. Un nuovo salotto in pieno itinerario arabo normanno, espressione di unione tra culture.