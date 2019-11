Armao: "Aiutiamo i giovani a fare impresa in Sicilia con le startup"

"I giovani devono restare al Sud, in special modo in Sicilia, per far crescere le imprese, ma c’è bisogno di una seria politica infrastrutturale. E’ scandaloso che un giovane startupper siciliano debba spendere oltre 500 euro per spostarsi per lavoro, quando i suoi competitor si muovono con meno di un terzo di quella cifra. Senza parlare poi del danno che queste esose tariffe aeree provocano al turismo, parte fondamentale del prodotto interno lordo regionale. Ci vuole una spinta collettiva, per il Sud. E in questo il governo regionale sta facendo il massimo possibile per fornire gli strumenti digitali".Lo ha detto il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, intervenendo al Seminario di presentazione di "Resto al Sud".

Armao ha sottolineato che "La Sicilia è oggi la prima regione in Italia per infrastruttura digitale, con una copertura in banda ultra larga del 90% suo del territorio. E’ un lavoro sotterraneo, con cavi in fibra ottica che passano nel sottosuolo, che porterà nel 2022 la Sicilia a essere l’area più infrastutturata d’Europa. Palermo meglio di Londra.Con la legge di bilancio, proporremo 'Resto in Sicilia'. L’idea è quella di esentare, attraverso la fiscalità di sviluppo, una quota parte di Iva, Ires e Irpef per alcuni anni alle startup, consentendone la crescita".