Sicilia ancora piegata dalla crisi: in 6 mesi saracinesca abbassata per 6.773 imprese

Sicilia ancora nella morsa della crisi. Nei primi sei mesi del 2019 hanno chiuso i battenti 6.773 imprese a fronte di 3.918 aperture con un saldo negativo di 2.855 aziende. Un trend che sembra confermare i dati allarmanti del 2018, quando il commercio ha registrato un saldo negativo di 4.571 imprese. E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio studi di Confcommercio su dati Movimprese presentati oggi durante la seconda giornata dell'appuntamento annuale di "Terziario Donna Lab".

Il turismo si conferma settore trainante dell'economia regionale. Nel 2018 è proseguito, anche se con minore intensità, l'aumento complessivo dei flussi turistici (+2,9 per cento le presenze rispetto al 2017) con un contributo determinante degli stranieri (+6,3 per cento) a fronte di una lieve flessione dei turisti italiani (-0,4 per cento).

Brutte notizie arrivano dal fronte dell'occupazione. Nella media dei primi due trimestri, gli occupati della Sicilia si riducono dell'1,1, per cento, a fronte di un modesto calo del Mezzogiorno (-0,4 per cento). Il tasso di disoccupazione, pur con un lieve miglioramento registrato negli anni più recenti, rimane preoccupante: oggi è pari al 21,1 per cento (primi 6 mesi 2019), contro una media nazionale del 10,4 per cento

"Sono le piccole scelte di tanti che oggi possono influenzare i grandi fenomeni da cui spesso ci sentiamo singolarmente sopraffatti. Ci vuole coraggio a sentirsi piccoli e a comportarsi da grandi: bisogna essere capitani coraggiosi". Ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha inviato un videomessaggio ai partecipanti all'incontro. "Il coraggio e il rispetto per noi e per gli altri, per il nostro territorio, per il passato ereditato e per il futuro che lasceremo ai nostri figli e nipoti - ha aggiunto -, secondo noi è la strada giusta, quella che abbiamo scelto per Confcommercio. Solo con il rispetto e il coraggio possiamo davvero vincere e contribuire a un Paese migliore e più felice".

