Imprese italiane con il carico fiscale tra i più alti al mondo, avvocati tributaristi a confronto sulle novità fiscali del 2020

In Italia il carico fiscale e contributivo complessivo delle imprese, è pari al 59,1 %, tra i più alti a livello mondiale. Questo è uno dei dati più allarmanti che sarà discusso domani, mercoledì 26 febbraio 2020, a partire dalle 9,30 e per tutta la giornata, nell’auditorium dell’Istituto Gonzaga, in via Mattarella 38, a Palermo. L’Unione nazionale camere avvocati tributaristi (Uncat) e la Camera di Palermo in collaborazione con Italia Oggi, hanno infatti organizzato il convegno “Le novità fiscali 2020”. Un evento dinamico, che si svolgerà in collegamento con le altre sedi della scuola di alta formazione dell’Uncat. Verranno analizzate le principali misure fiscali contenute nel decreto legge di fine anno e nella legge di bilancio. Interverranno Gaetano Armao, assessore all’Economia della Regione Sicilia, Antonio Damascelli, presidente dell’Uncat, Alessandro Paino, presidente della Camera avvocati tributaristi di Palermo, Giovanni Immordino, presidente dell’ordine degli Avvocati di Palermo, Fabrizio Escheri, presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo, Giuseppe Di Stefano, presidente Unione Ordini Forensi della Sicilia e Giulia Provino, giornalista di Italia Oggi. Le relazioni sono affidate ad Antonio Perrone, Daniele Giacalone, Castrenze Giamportone, Enzo Sarasso, Chiara Gioè, Salvatore Forastieri, Giuseppe Gamportone. Introduce e modera l’incontro, Angelo Cuva, tesoriere dell’Uncat docente di Diritto Tributario all’Università di Palermo. L’incontro è valido per la formazione professionale degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Per le iscrizioni, registrarsi su sito www.avvocatitributaristipalermo.com