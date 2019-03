Da Palermo all'Olimpo del commercio, Giglio e Scalia fra le mille imprese che crescono più velocemente

Conquistano la ribalta internazionale le imprese palermitane Giglio e Scalia, inserite nella classifica del Financial Times dedicata alle società che sono cresciute di più in Europa nel triennio 2014-2017. Entrambe leader nell'e-commerce, Giglio.com con i suoi abiti e i suoi accessori si colloca alla posizione 461 ed è in classifica per il terzo anno consecutivo. Scalia.com, leader nella vendita di pelletteria, si ferma alla posizione 620.

L'azienda Giglio è nata a cavallo tra le due guerre come una piccola bottega di tessuti e corredi. Oggi conta un centinaio di collaboratori divisi tra addetti alle vendite, arrivo merci, logistica, uffici amministrativi, uffici commerciali, e area e-commerce.

La storia del gruppo Scalia risale invece al 1886, quando Carmelo Scalia inaugurò la prima fabbrica di calzature per bambino. Nel 1890 la produzione cominciò a spostarsi anche al mondo della pelletteria, settore destinato a diventare il cuore dell’azienda. Oggi l'azienda ha cinque punti vendita a Palermo e uno ad Agrigento a cui si aggiunge l’e-commerce.