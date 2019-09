Imprese, Confartigianato al Comune: "Collaboriamo per salvare la nostra economia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovanni Rafti, neo segretario di Confartigianato Palermo, ha incontrato l’assessore comunale alle Attività produttive, Leopoldo Piampiano. Un faccia a faccia per parlare di imprese, di artigiani e soprattutto dell’economia che deve ruotare attraverso l’attività dei piccoli in prima battuta, di chi quotidianamente lotta per far sopravvivere la propria azienda e per non lasciarsi travolgere dalla crisi economica.

Rafti, che nell’ultimo mese ha preso in mano la guida dell’associazione provinciale, ha fatto presente i disagi principali che vivono oggi gli artigiani. "Con l’assessore – dice il segretario Giovanni Rafti – abbiamo avviato un percorso di dialogo costante, che possa essere d’aiuto per monitorare l’attività economica della città e studieremo le iniziative da portare avanti per garantire processi migliori".

Per l’assessore Piampiano "si è trattato di un importante momento di confronto e scambio, in linea con analoghi incontri avuti in questi mesi con altri settori produttivi. È stato il primo di altri incontri che saranno organizzati, anche in sinergia con il Consiglio comunale, nello spirito della condivisione e della collaborazione per l'adozione dei provvedimenti di interesse specifico della categoria così come di tutti i settori produttivi della nostra città".