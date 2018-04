Riattivato il catasto energetico della Regione, Confartigianato: "Adesso si regolamentino ispezioni"

Dopo oltre quattro mesi di stop è ripartito il catasto energetico della Regione. Sul portale “Sì Energia” vengono caricati tutti i dati delle manutenzioni effettuate sulle caldaie di enti pubblici ma anche di privati, oltre ai dati energetici degli appartamenti, indispensabili per il rilascio delle attestazioni di prestazioni energetiche, senza le quali si bloccano gli atti di compravendita.

Riattivato a fine marzo, il sistema funzionava ancora a singhiozzo. “Adesso – dicono dalla categoria Impiantisti termoidraulici di Confartigianato – finalmente il portale funziona al cento per cento, sono state ripristinate le falle del sistema, ed è giusto dare il dovuto riconoscimento a chi ha ascoltato i nostri appelli, alla responsabile del servizio Laura Sanzo”.

“Cosi come facciamo sentire la nostra voce quando qualcosa non funziona – dice Marco Spiaggia, responsabile regionale della categoria Impiantisti – è giusto oggi riconoscere ciò che è stato fatto. Ma è anche corretto a questo punto affrontare anche un’altra questione. Che è quella che riguarda le ispezioni. Già da due mesi sollecitiamo un incontro all’assessorato all’Energia per capire bene come e chi deve effettuare le ispezioni sugli impianti sia pubblici che delle abitazioni private di tutta l’Isola. Occorrono controlli seri per ridurre gli incidenti e le emissioni in atmosfera”.