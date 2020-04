Imprese, camera commercio Palermo Enna organizza webinar su cyber security

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Cyber security: affronta correttamente la sicurezza in azienda”, è il tema del webinar che si svolgerà martedì 21, alle 10, organizzato dalla Camera di Commercio Palermo Enna per le imprese associate. A condurre i lavori sarà Umberto Cattaneo, specialista in tema di “cyber security”, con oltre trent’anni di esperienza. All’incontro parteciperanno il presidente ed il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese e Guido Barcellona, ed introdurrà i lavori Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

“Mai come adesso - dice il presidente Alessandro Albanese - il tema della sicurezza online diventa cruciale, per questo abbiamo pensato ad un incontro dedicato interamente a questo argomento. Nel corso del seminario online verranno illustrati gli attacchi alla sicurezza aziendale più significativi, si analizzerà la differenze tra il mondo IT e OT e verranno individuate le tipologie di attacco più diffuse e le contromisure da adottare. Inoltre, vedremo una panoramica delle leggi che regolano la protezione cyber in Italia”, conclude Albanese. Per partecipare bisogna iscriversi a questo link https://forms.gle/tWo1Aud19WCT1i9v5

“La Camera di Commercio – aggiunge il segretario generale Guido Barcellona - mette a disposizione gratuitamente a tutte le proprie aziende la possibilità di scoprire in pochi minuti il livello di digitalizzazione aziendale tramite il questionario Selfi4.0”. Per accedere collegarsi al link https://bit.ly/3acnVEs. “Per tutti gli aggiornamenti – precisa la Giusi Messina, digital promoter camerale - consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna https://www.facebook.com/pidpaen”.