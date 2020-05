iLove Starter Kit: e la ripartenza non è più un problema

iLove, il concept store palermitano specializzato nell’esplorazione e nella scoperta di nuove idee, si adegua ai tempi confezionando iLove Starter Kit, un pacchetto completo di dispositivi di protezione individuale, per andare incontro a tutti coloro che, alla ripartenza delle proprie attività personali e professionali, non vogliono avere la complicazione di andare a cercare mascherine, detergenti e tutto ciò che è necessario per proteggersi dal contagio da Covid-19, pagando peraltro un prezzo più alto del dovuto.

iLove Starter Kit è acquistabile con un solo clic sul sito www.ilovepickup.it, si può ritirare in negozio in via Catania, 14/C o scegliere di riceverlo a casa propria. Contiene 25 mascherine chirurgiche, 5 mascherine FFP2, 4 maschere Flex screen, 1 igienizzante mani da 750 ml, il tutto a soli 99.00 euro, invece che a 119.35 euro quanto costerebbero i singoli pezzi acquistati separatamente. In alternativa si può comprare un secondo box con un Termometro wireless e due Flex Screen in meno per 179 euro. www.ilovepickup.it/prodotto/pacchetto-completo-dispositivi-di-protezione-individuale/

"Abbiamo ragionato sulle innumerevoli complessità nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale - spiegano i responsabili di iLove - che affrontano tutte le attività commerciali e i professionisti che si apprestano a riavviare il proprio lavoro. Dopo un’attenta analisi abbiamo creato iLove Starter Kit che contiene tutto ciò che serve per operare con la massima protezione e arriva a casa con pochi semplici click e un costo competitivo. Scegliere iLove Starter Kit significa prevenire la diffusione del virus, proteggere i propri collaboratori, familiari e clienti, incrementare la percezione della sicurezza, garantire la continuità della propria attività e differenziarsi dai concorrenti".

Mascherine chirurgiche certificate

Limitano la diffusione nell’ambiente di particelle infettive da parte di individui infetti o potenzialmente infetti. Non hanno funzione di filtraggio nella fase inspiratoria pertanto non proteggono inalando piccole particelle sospese nell’aria. (Aerosol). Il tempo di utilizzo è di circa 20/30 minuti. Materiale biodegradabile, clip per adattarle alla forma del viso, taglia unica grazie agli elastici, filtro a 3 strati (BFE ≥95%). Certificazioni CE, EN 149: 2001 + A1: 2009.

Mascherine FFP 2 certificate

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l’aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute ed in grado di causare alterazioni genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell’aria e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte superiore. Specifiche: Materiale bio-compatibile, Forma completamente aderente al viso, Taglia unica grazie alle bande elastiche, 5 livelli di filtraggio (BFE ≥95%), certificazioni CE, EN 149:2001+A1:2009, KN95.

Visiera protettiva Flex Screen

Flex Screen Mask è la soluzione ottimale per una protezione continua. Lo schermo è agganciato con una montatura di occhiali trasparente con delle clips ad innesto e copre interamente il volto proteggendolo da particelle esterne. E’ confortevole, riutilizzabile e sanificabile tutte le volte che si desidera, ed eleva il grado di protezione dalla mascherina al 100% (quindi ideale con le chirurgiche). Perfetto da chi fa un uso professionale (produzione, commercio, servizi, industria, ecc.). Utilizzabile anche per chi indossa occhiali da vista. Specifiche: Materiale Acrilico Ultra Cristallino, Clip fissaggio occhiali, Taglia unica.

Gel Igienizzante per mani

Studiato per igienizzare e detergere delicatamente la pelle delle mani senza necessità di risciacquo. Il gel agisce in pochi secondi senza lasciare residui. Riduce efficacemente germi e batteri presenti sulla pelle. Applicazione: Pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani. Modalità d’uso: versare una piccola quantità di prodotto sulla pelle. Strofinare le mani fino a completo assorbimento. Il prodotto si utilizza senz’acqua. Specifiche tecniche: Dimensioni 1.2 × 0.5 × 2 cm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Termometro a infrarossi

Il termometro a infrarossi Alicn TE-R1B1, misura la temperatura corporea, in meno di due secondi, senza contatto con la pelle, per evitare la possibilità di contaminazione incrociata. Display LCD con indicatore di temperatura a colori per il monitoraggio della salute è retroilluminato. E' raccomandato dai medici ed è molto più preciso, veloce e sicuro di un tradizionale termometro. Per un risultato ottimale si consiglia di misurare la temperatura della fronte a distanza di max 3-5 centimetri.



Gallery