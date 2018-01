"Il sindaco parli con tutti, non solo con i lavoratori della Gam"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si apprende adesso che il Sincaco di Palermo, giovedì sarà alla GAM per parlare ai lavoratori di incremento orario ed apertura dei sabati e domenica. "Fermo restando che ogni lavoratore ha il diritto dopo 20 anni di avere un incremento orario, compresi i colleghi della GAM, non si comprende il perché il sindaco incontri solo una parte dei lavoratori a danno di tutti gli altri", dice Luigi D'Antona RSU CGIL e del coordinamento lavoratori part time della FP CGIL.

"Dal lontano ottobre scorso chiediamo insieme alle altre organizzazioni Sindacali un incontro al Sindaco, anche attraverso manifestazioni di piazza e sciopero, i lavoratori tutti hanno il diritto di avere incrementate le ore, che siano in servizio alla gam, oppure in tutte le altre sedi di tutti i servizi del comune di Palermo. Il sindaco non faccia privilegi e incontri finalmente tutti i rappresentanti dei lavoratori per l'iincremento orario e la stabilizzazione di tutti i lavoratori", ribadisce lo stesso D'Antona.