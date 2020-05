Dal 18 maggio il parrucchiere si prenota con una app

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da lunedì 18 Maggio in tante Regioni riapriranno i tanto attesi servizi alla persona: migliaia di parrucchieri, barbieri ed estetisti si stanno attrezzando per mettere in sicurezza i locali con interventi di sanificazione e misure preventive. Tra gli obblighi e le novità proposte dall’Inail, vi sarà, per queste categorie, l’obbligatorietà della prenotazione: ogni servizio dovrà essere pianificato con congruo anticipo e la permanenza in salone dovrà essere limitata all’esecuzione dello stesso.

In questo contesto tantissimi saloni stanno abbracciando in questi giorni delle soluzioni tecnologiche innovative, come delle app di prenotazione: il cliente tramite il proprio smartphone potrà registrarsi e fissare l’appuntamento per il proprio trattamento di bellezza in totale autonomia, 24 ore su 24 e, soprattutto, in totale sicurezza. In questa maniera si evitano i tempi di permanenza in cassa, si ottimizzano le attese e grazie ad un sistema informatico i saloni potranno tracciare chi si presenterà in salone giornalmente, segnalando tempestivamente se qualche cliente presente ha contratto il covid-19. La startup siciliana di WeGest ha realizzato un gestionale e le App, in grado di semplificare la vita a migliaia di parrucchieri in tutta Italia, ed oggi li accompagna in questa nuova sfida col futuro. Il CEO dell’azienda, Rosario Sansone, ha dichiarato: “siamo felici, grazie alle nostra innovazione di poter aiutare il settore dell’artigianato a ripartire con una marcia in più”.