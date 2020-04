Il Coronavirus rende i poveri più fragili, la Cisl: "Ripensare intero sistema welfare"

Non si arresta il disagio sociale nella Sicilia, che già prima dell’emergenza Coronavirus contava 700 mila famiglie in povertà relativa. Così, a levare la voce oggi, con una nota indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alle Politiche sociali della Regione Antonio Scavone, è l’Alleanza contro la povertà, il cartello che sul fronte delle politiche per l’inclusione riunisce una ventina tra associazioni, l’Anci e Cgil Cisl Uil. “Sollecitiamo la riattivazione del tavolo regionale sulla povertà con funzioni di cabina di regia”, si legge nella lettera firmata dalla portavoce, Rosanna Laplaca.

"Sempre più visibilmente - sottolinea la nota - nell’Isola monta il mix tra emergenza sanitaria e dramma sociale". L’Alleanza esprime un giudizio positivo sugli stanziamenti decisi in questi giorni dai governi nazionale (43,4 milioni per la Sicilia) e regionale (100 milioni) "ma bisogna definirne con immediatezza le modalità di fruizione senza creare sovrapposizioni. Vanno subito messi in campo interventi straordinari e provvedimenti mirati pensando anche al dopo emergenza. In questo senso, già ora serve progettare e organizzare una revisione dell’intero sistema regionale del welfare”.

In Sicilia, ripetono assieme le associazioni, la rete dei servizi sociali “già in condizioni normali” non è in grado di realizzare “percorsi di inclusione che non lascino indietro nessuno”. Ora l’esplosione dell’epidemia e lo stato di emergenza affondano il coltello nella piaga di condizioni sociali profondamente precarie. Tant’è che la Sicilia è seconda solo alla Campania per destinatari di reddito e pensione di cittadinanza: 185 mila famiglie che ricevono un assegno medio mensile di 550 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui la richiesta al governo della Regione di un tavolo anche on line di confronto, che metta a punto provvedimenti mirati. Per consentire agli enti locali di disporre delle risorse aggiuntive “con criteri omogenei e tempi certi”. E per ridefinire congiuntamente strategie di intervento che permettano di “costruire le condizioni per una ripresa solida nell’impalcatura, efficace nelle misure. E in grado di generare una strutturale inclusione delle fasce sociali più fragili”.