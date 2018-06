I cinque Rolex usati più venduti al mondo: la classifica di della Rocca Gioielli

1. Rolex Daytona

Al primo posto troviamo il Rolex Daytona e, più in generale, i cronografi d’epoca. I cronografi degli anni Trenta e fino agli anni Cinquanta vennero realizzati come strumenti prettamente tecnici, per fornire a professionisti come ingegneri, chimici o architetti orologi di grande precisione. Per questa ragione, la produzione in quegli anni fu limitata: la rarità di questi Rolex usati li rende oggi particolarmente preziosi e costosi. Occorre attendere gli anni Cinquanta per una prima, netta rivoluzione estetica (Rolex Pre-Daytona ref. 6238), mentre negli anni Sessanta il Daytona introdusse nuovi primati: dai pulsanti a pompa dei primi modelli ref. 6239 e 6241, con le ref. 6240 – 6263 - 6265 si passò ai pulsanti cronografici con serraggio a vite, garanzia di maggiore impermeabilità. Nel 1988 nasce la versione con meccanismo automatico ref. 16520 impermeabile fino a 100 metri. “Il Rolex Daytona ref. 6239 Paul Newman, indossato dal celebre attore, vanta un primato” afferma l’esperto Luca Grasso: “è stato battuto all’asta nel 2017 per la straordinaria cifra di 18 milioni di euro comprensivi di diritti d’asta”.

2. Rolex GMT-Master

Al secondo posto troviamo il Rolex GMT-Master, un modello nato negli anni Cinquanta in collaborazione con la compagnia aerea Pan-Am Airlines. Progettato per soddisfare le esigenze dei piloti, venne dotato della possibilità d’inserire un fuso orario, consentendo di conoscere sempre l’orario di partenza e l’orario di arrivo durante voli intercontinentali. Dalla sua invenzione, negli anni Cinquanta, la sua estetica e la tecnologia si sono evolute molto, senza mai perdere fascino agli occhi degli estimatori e dei collezionisti, grazie ai quali è diventato uno dei Rolex usati più ricercati al mondo.

3. Rolex Submariner

Il Submariner è un Rolex il cui fascino dipende in larga misura da una figura iconica: James Bond (Sean Connery), che lo indossò in alcuni film della serie. Questo modello di Rolex è stato introdotto al pubblico per la prima volta nel 1953 e, grazie al mito dell’agente segreto più famoso al mondo, continua ancora oggi ad essere tra i più venduti: il suo valore non conosce particolari flessioni e continua, al contrario, ad aumentare rapidamente. Il Submariner è uno dei più noti e amati Rolex sportivi e raramente resta fermo in un negozio di orologeria per lungo tempo.

4. Rolex DateJust

In quarta posizione troviamo un altro grande classico Rolex, il Datejust. “È un modello da tenere sott’occhio”, afferma l’esperto di della Rocca Gioielli. “In questo periodo costituisce un acquisto particolarmente interessante, perché rispetto ad altri Rolex usati di tipo sportivo è ancora presente sul mercato a prezzi contenuti, ma il suo valore sta aumentando rapidamente. Ad oggi costituisce sicuramente un ottimo investimento”.

5. Rolex classici e sportivi

In coda a una classifica composta da Rolex usati iconici troviamo una vasta serie di modelli classici e sportivi: difficile stabilire un ordine prioritario, quando il semplice marchio è sufficiente a rendere ogni modello ambito e degno di arricchire le collezioni degli appassionati di settore. “Tra i modelli sportivi più ricercati - commenta l’esperto della boutique bolognese - troviamo i Rolex Explorer, i Sea-Dweller, i Deep Sea, Milgauss e gli Yacht - Master. Ognuno di questi orologi usati costituisce un investimento dal sicuro ritorno economico. Lo stesso discorso vale per i modelli classici, per i quali però i prezzi possono essere generalmente più bassi. Tra gli intramontabili troviamo gli Air King, i Turn-o-graph, i Rolex Lady e i Rolex Cellini. Investire su questi orologi garantisce un’interessante prospettiva di guadagno futuro”.

della Rocca Gioielli è una boutique di orologeria specializzata nella compravendita di Rolex usati. L'azienda con sede a Bologna vanta una lunga storia ed è considerata un punto di riferimento in tutto il mondo.

