Villa Igiea, Hotel delle Palme ed Excelsior verso la vendita, Uiltucs: "Tutelare i lavoratori"

“Garantire i livelli occupazionali e mantenere le condizioni economiche e normative e contrattuali in essere”. È la richiesta della Uiltucs Sicilia, guidata da Marianna Flauto, che martedì prossimo, 16 ottobre, sarà presente all’esame congiunto con Acqua Marcia Turismo Srl in concordato preventivo. A fine mese dovrebbe concretizzarsi il passaggio degli hotel del gruppo a nuovi proprietari subentranti. L'operazione coinvolge un centinaio di lavoratori: 41 a Villa Igiea, 37 all'Hotel delle Palme e 24 all’Excelsior, a cui vanno aggiunti i contratti a tempo determinato, stagionali e tirocinanti. La firma dell’acquisizione è fissata per il 31 ottobre e tra i nomi ci sono quelli della Rocco Forte & family, della Argonauti srl e della Luxury Private Properties. La certezza sugli acquirenti si avrà solo a fine mese e se non saranno presentate ulteriori offerte. Per la Uiltucs però la priorità è la garanzia dei lavoratori.

“Ci auguriamo che le società subentranti – spiega Flauto - abbiano già un piano di rilancio delle attività e di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture alberghiere che necessitano di alcuni interventi, ma soprattutto che abbiano un piano industriale che preveda l’apertura delle strutture alberghiere per l’intero anno. Si tratta di strutture alberghiere di pregio - prosegue Flauto - basti pensare a Villa Igiea, all’Hotel delle Palme e all’Excelsior e a ciò che hanno rappresentato e rappresentano dal punto di vista architettonico e artistico per il turismo e per la città di Palermo e per il potenziale ricettivo che esprimono anche in termini di attività congressuale, vedi Villa Igiea, per il nostro territorio”.