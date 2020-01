Ristorante panoramico e piscina: 44 posti di lavoro per il nuovo Hotel Excelsior

La Luxury Private Properties ha annunciato la volontà di creare un hotel di lusso anche a Palermo. La controllata della famiglia Giotti di Firenze ha acquisito nei mesi scorsi la proprietà dell’hotel Des Etrangers, in attesa di rilancio. Un “affare” da 10,4 milioni di euro, alla fine della terza fase della procedura di dismissione degli edifici di proprietà delle società Amt Real Estate e dell’Acqua Marcia Turismo, quest’ultima in liquidazione. Nella volontà della famiglia Giotti, il Des Etrangers sarà una delle tre perle siciliane del gruppo, insieme a Siracusa e Taormina.

L’investimento complessivo in Sicilia è di 34 milioni di euro, di cui 14,5 concessi da Invitalia attraverso il contratto di sviluppo. Nel progetto della Luxury Private Properties c'è la riqualificazione dell’Hotel Excelsior di Palermo, storica struttura in via Marchese Ugo, che passerà da 4 a 5 stelle lusso, anche grazie alla creazione di un’ampia area benessere e spa con piscina. Il piano prevede poi a Siracusa l’innalzamento di categoria del complesso alberghiero Des Etrangers che diventerà un hotel 5 stelle lusso: 62 camere con centro congressi, spa e ristorante panoramico. A Taormina sarà creata una nuova struttura, sempre a 5 stelle, denominata Basileion: 19 camere, oltre a ristorante, sale congressi e spa.

In Sicilia sono previsti 109 nuovi posti di lavoro, di cui 44 a Palermo, 40 a Siracusa e 25 a Taormina. “Costituiremo il principale polo del lusso in Sicilia”, sottolinea all’Ansa Costanza Giotti, presidente e socio di riferimento del gruppo.