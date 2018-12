Il Baglio Conca d’Oro cambia gestione: l'ex cartiera va alla MM Hotels

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In periodi di crisi c’è chi è costretto a partire e chi, invece, accetta la sfida e sceglie di restare. È la sfida di Marco Mineo, direttore generale M M Hotels, che, dopo Villa D’Amato a Palermo ed il Palm Beach Hotel a Cinisi, ha alzato l’asticella con il Baglio Conca d’Oro, un Hotel de Charme, a pochi chilometri da Monreale.

L’hotel ha un carattere storico, è, infatti, un’antica cartiera del ‘700, e al suo interno sono ancora intatti alcuni elementi di grande pregio architettonico. Gli elementi storici ed architettonici che arricchiscono le sale interne e gli spazi esterni, donano a tutta la struttura grande fascino ed eleganza. La Sala Cartiera che ha la particolarità di non avere colonne centrali e quindi può ospitare fino a 300 persone. La Corte Interna Sambucia, uno spazio aperto, arricchito dalla bellezza dell’antico acquedotto arabo, ancora visibile. La Sala Trazzera, con il suo magnifico soffitto ligneo che ricorda le fattezze della Sala dei Baroni di Palazzo Steri o il ristorante le Absidi, dove al suo interno le architetture si rifanno ai disegni delle absidi del Duomo di Monreale. La sua posizione è ideale per poter fare delle escursioni verso alcuni dei luoghi più belli dei dintorni di Palermo, come il Duomo di Monreale, l’Abbazia di San Martino, o il Parco Archeologico dello Jato, con i suoi sentieri naturalistici.

Marco Mineo, con il Baglio Conca d’Oro, triplica l’offerta di qualità a visitatori e turisti e, al contempo, crea posti di lavoro.

“La MM Hotels – dichiara il direttore generale - porta le mie iniziali, Marco Mineo, morigerato e miglioratore: le mie caratteristiche. Siamo determinati a portare avanti un sogno che ad oggi è diventato bel progetto. Non possiamo pensare che saranno tutte rose e fiori, anzi adesso viene il difficile: ma possiamo ritenerci soddisfatti. Qualcuno ci considera folli, qualcun altro incoscienti: io dico che siamo decisi nel realizzare qualcosa di più di una semplice impresa turistica: vogliamo realizzare la nostra idea e la vogliamo realizzare qui, in Sicilia, la nostra amata terra. E, come diceva Ezra Pound, Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui: noi ci crediamo. Un grazie va a chi lavora con noi e chi crede in noi. Sono gli uomini che hanno permesso che in 18 mesi la MM Hotels abbia potuto puntare così in alto. Baglio Conca D’Oro rappresenta l’Hotel di prestige della nostra catena. È un Hotel storico, denso di storia e valori, che va riportato ai successi di un tempo. Non sarà facile ma di sicuro ne varrà la pena”.