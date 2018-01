Airbnb, tremila gli host in città: nasce l'Home sharing Club Palermo

A Palermo sono ben tremila gli "affitta casa" o host entrati nella rete di Airbnb, il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare. Per aiutarli a districarsi tra le pratiche burocratiche, creare momenti di confronto con gli amministratori locali, diffondere la cultura dell’home sharing e aiutare Palermo a sviluppare un turismo sostenibile e di qualità in città è nata un'organizzazione che li rappresenterà, l'Home sharing club.

Giovedì sera i membri del gruppo si sono riuniti in assemblea. Tra loro Giorgio Bruno, host a tempo pieno dopo oltre 20 anni passati a viaggiare per lavoro, da un hotel all’altro: “Siamo pronti a collaborare con il comune per un home sharing migliore. Vogliamo lavorare per creare momenti di confronto tra di noi e con i legislatori, anche partecipando ai tavoli di discussione. Partendo dal basso siamo fiduciosi di poter aiutare noi stessi e la città di Palermo a reagire in questo momento di crisi”.

Nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni locali, si è discusso della nuova disciplina sull’imposta di soggiorno e della possibilità di un accordo fra comune e piattaforma. La lista degli obiettivi che l'organizzazione si prefigge è molto più ampia e comprende la realizzazione di azioni in grado di migliorare i quartieri e la città nel suo complesso.

""Negli ultimi 12 mesi i turisti - comunica Airbnb - che hanno visitato Palermo e che hanno scelto il portale per soggiornare in città sono stati 107 mila: non tantissimi rispetto agli arrivi totali, ma chi ha scelto l'home sharing a soggiornato più a lungo". Palermo è stata nominata Capitale italiana della Cultura 2018 e quest’anno ospiterà eventi importanti come Manifesta. Il numero dei visitatori è destinato quindi ad aumentare e gli host non vogliono farsi cogliere impreparati.