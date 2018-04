Il gruppo Adecco apre le sue filiali anche a Palermo

Ispirare e orientare le nuove generazioni significa permettere alle società e alle economie di crescere. Per questo, parte della mission di The Adecco Group all’interno del mondo del lavoro è di garantire ai giovani formazione e possibilità di sviluppo del potenziale, per permettere ai talenti di trovare la propria strada.

In quest’ottica, il 24 aprile 2018 il Gruppo Adecco lancia la seconda edizione dell’“Experience Work Day”, iniziativa che, all’interno del programma internazionale Way To Work e sulla base dell’esperienza maturata durante gli Street Day organizzati tra il 2013 e il 2016 in numerose università italiane, offrirà a migliaia di giovani studenti e candidati di oltre 45 Paesi a livello globale una bussola per orientarsi tra le scelte professionali future.

In particolare, oltre 100 filiali del Gruppo Adecco in 96 città d’Italia apriranno le porte ad oltre 3.000 studenti di scuola superiore in un’unica giornata, permettendo loro di sperimentare le dinamiche alla base della ricerca di lavoro e conoscere le attività e le professioni che emergeranno nel prossimo futuro. In Sicilia sarà coinvolta la filiale Adecco di Palermo, che accoglierà 20 studenti delle scuole superiori del territorio.

Il lancio del progetto in Italia vedrà come protagoniste due famose influencer, Lea (Ehi Leus), già presente durante la scorsa edizione, e Alice (AliLuvi), che attraverso una serie di video pubblicati su YouTube spiegheranno ai ragazzi come migliorare la digital reputation per cercare lavoro nell’era del web 2.0 e forniranno consigli preziosi sulla gestione della privacy, argomento ancora poco conosciuto, soprattutto dai giovanissimi.

Le due creator da centinaia di migliaia di followers vivranno in prima persona l’”Experience Work Day” a Milano e condivideranno con il proprio pubblico in tempo reale pensieri e paure rispetto al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Ad aprire le porte ci sarà anche l’Headquarters del Gruppo Adecco in Italia, che sempre il 24 aprile accoglierà i 50 giovani talenti rimasti in corsa per diventare CEO for One Month, il programma che porterà un giovane talentuoso ad affiancare in tutto e per tutto l’AD Italiano del Gruppo Adecco per un intero mese, per una giornata di training e conferenze sui trend lavorativi. Tra gli speaker Alain Dehaze, CEO global di The Adecco Group, Andrea Malacrida, Amministratore Delegato del Gruppo Adecco in Italia e le 5 aziende partner del progetto: Microsoft, Cariplo Factory, Mip, Redbull e Save The Duck.

“Il mondo del lavoro evolve rapidamente e le nostre scelte sono sempre più importanti per il nostro percorso professionale futuro - ha dichiarato Andrea Malacrida, Amministratore Delegato del Gruppo Adecco in Italia. “Proprio per questo con la seconda edizione dell’”Experience Work Day”, intendiamo fornire ai ragazzi una guida e degli stimoli per poter avere un primo approccio positivo con il mondo del lavoro e poter considerare con giudizio le proprie scelte. I giovani rappresentano il futuro del nostro paese, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo. Dobbiamo invece stare loro vicino e aiutarli a crescere professionalmente e a far sbocciare il loro potenziale”.