Google e Facebook scelgono My English School per parlare di best practice: il network di scuole di inglese… fa scuola!

Google ha scelto di raccontare MyES e la strategia di campagne web messe in atto durante il 2019 che hanno portato ad aumentare esponenzialmente le visite in store.

Per Facebook, invece, la strategia di MyES si è rivelata vincente sui social soprattutto perché frutto di un mix di campagne che ha previsto l’utilizzo di un’ampia varietà di graphic animations e video. Tutto questo ha permesso una valida targettizzazione dei pubblici, raccontata in una interessante Case History.

Due riconoscimenti importanti per il network di scuole di inglese, in un momento in cui le buone notizie, fanno davvero piacere!

E My English School non si è fermata a questo: tutte le scuole di Italia e all’estero hanno, infatti, durante questo periodo di quarantena, spostato i loro servizi, le attività didattiche, gli approfondimenti e tutta la professionalità e qualità che da sempre contraddistinguono il gruppo, semplicemente on line.

La stessa qualità e la stessa passione, ma a distanza: perché questo momento può diventare un’occasione preziosa per iniziare qualcosa che si è sempre rimandato. Imparare l’inglese, per esempio!

Myes Palermo:

via libertà, 191 c – 90143- Palermo – tel 091.306962; viale Regione Siciliana sud est ,708 - 90129- Palermo – tel 091.306962

https://www.facebook.com/MyEnglishSchoolPalermoLiberta/

https://www.facebook.com/myenglishschoolpalermoregionesiciliana/