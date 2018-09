Imprese, a Palermo due giornate di studio sul valore del cambiamento nelle pmi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giornate di riflessione sul valore del cambiamento nelle pmi e "La creazione di valore nel cambiamento”: è questo l'argomento della due giorni dedicata alla crescita delle competenze manageriali organizzata da Osm Value, società di consulenza internazionale, da anni impegnata nel diffondere i principi dell’etica di impresa. Giovedì 27 e venerdì 28 settembre, presso l’hotel Casena dei Colli, Anna Aulico, Gaetano Seminara e Marco Merlino, soci fondatori di Osm Value, parleranno di come ogni cambiamento all’interno di un’azienda, anche quello che di primo acchito può sembrare di più difficile gestione, possa essere trasformato in una straordinaria occasione di creazione di valore. Lo faranno assieme a imprenditori di successo secondo la formula unica, già messa a punto da Osm Value, che vuole "in cattedra" i protagonisti dei temi trattati: imprenditori, appunto, che mettono a disposizione le loro competenze e l’esperienza maturata sul tema trattato. “Da anni ci preoccupiamo di diffondere tra gli imprenditori della Sicilia e della Campania i principi della nuova etica d’impresa - spiegano i tre soci fondatori di Osm Value -. L’obiettivo che ci poniamo con i nostri corsi è sostenere una crescita sana dell’imprenditoria in territori che, normalmente, vengono giudicati difficili, ma che, in realtà custodiscono un enorme potenziale umano”.