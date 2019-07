Dramma Giornale di Sicilia, via Lincoln addio? "Vogliono spostare tutto a Messina"

“La vertenza sul futuro del Giornale di Sicilia diventa sempre più drammatica. Annunciare 31 esuberi su 43 vuol dire di fatto uccidere la sede di Palermo come centro di produzione. L'intento è quello di spostare tutto a Messina. In un momento così delicato, in cui i temi dello sviluppo del Mezzogiorno diventano centrali, spegnere un centro di produzione di un settore così importante dell'informazione è un segnale d'allarme che non può passare inosservato”. Lo dichiarano i segretari generali della Cgil Palermo e della Slc Cgil Palermo Enzo Campo e Maurizio Rosso, che chiedono “un segno forte delle istituzioni, dell'intellighenzia, dell'Università per una mobilitazione significativa per far rimanere la produzione del Giornale di Sicilia a Palermo e per garantire i livelli occupazionali”.

Ieri durante l'incontro tra la proprietà e i sindacati, l'Slc ha ribadito ancora una volta il suo fermo ai i licenziamenti di tre quarti dei poligrafici. “Riteniamo che le istituzioni debbano intervenire – proseguono Campo e Rosso - e scriveremo una lettera al presidente della Repubblica, fiduciosi che dal capo dello Stato possa giungere un segnale in direzione della salvezza di una azienda tanto prestigiosa, in prima linea nell'informazione e nella lotta contro la mafia, la corruzione, il malaffare e per lo sviluppo della Sicilia”.

“Siamo coscienti che le nuove tecnologie stanno portando grossi cambiamenti nei processi produttivi ma chiediamo – aggiungono Campo e Rosso - una classe dirigente lungimirante che nei suoi piani industriali trasformi le innovazioni tecnologiche in opportunità di occupazione e di crescita e non in una ghigliottina per i lavoratori. Come nell'Ottocento inglese quando, durante la rivoluzione industriale, si bruciavano i telai meccanici pensando che si sarebbero salvati i posti di lavoro degli operai. Siamo sicuri che anche i giornalisti condurranno una battaglia all'unisono,insieme ai poligrafici, consapevoli della drammaticità della crisi”.

I poligrafici del Giornale di Sicilia - attraverso una nota - hanno raccontato il loro dramma: "Con le spalle al muro. Ci sentiamo così. Pochi margini di trattativa nel documento presentato ieri dalla azienda con alcune variazioni rispetto al precedente. Si confermano gli esuberi che passano però da 34 a 31. Si intravede forse una gioia? Non si direbbe, dato che la previsione è di una ulteriore stangata per i pochi superstiti nei prossimi mesi. E ancora una volta l'azienda dimostra di avere un solo intento. Quello di produrre un giornale praticamente a costo zero. Nel frattempo già da oggi partiranno le procedure per la cassa integrazione. Inutile raccontare lo stato d'animo di noi lavoratori. Si può intuire il senso di impotenza davanti a una decisione che lascia senza speranze. Perché un po' ci abbiamo creduto che questo giornale fosse ancora nostro. Che quella che abbiamo considerato la nostra casa per anni, anzi decenni, rappresentasse ancora un posto sicuro per noi.

Quella casa è distrutta, smembrata all'interno e con le porte serrate. Al suo posto vivono l'arroganza e l'indifferenza verso chi, nonostante tutto, se ne è preso cura con impegno e dedizione, mettendo in gioco competenze e professionalità. Ciò che rimane è solo un luogo freddo, senza amore né passioni, che non può più di certo chiamarsi casa".