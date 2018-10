Gesap, Caracausi (Idv): "Buon lavoro al nuovo cda"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Rivolgo auguri di un buon lavoro a Tullio Giuffrè e Giovanni Scalia, nominati rispettivamente presidente e amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo, che si ritrovano ai vertici di una realtà che in questi anni è cresciuta in modo significativo, a beneficio della città e di tutto il comprensorio, grazie al lavoro del precedente cda e del presidente Giambrone. Dopo gli anni bui e i rischi di svendita della Gesap, oggi abbiamo una società in utile e con fatturati in crescita: auspico che il nuovo management si muova in continuità con il precedente e che certi episodi restino solo un brutto ricordo”. Lo dice Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione Aziende del consiglio comunale di Palermo.