Alla Gesap approvato il bilancio 2019, Orlando: "Chiuso un altro anno da record"

Leoluca Orlando ha partecipato, ieri pomeriggio, nella qualità di sindaco del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, all'assemblea dei soci di Gesap, che ha approvato all’unanimità il bilancio 2019. "Ho espresso apprezzamento e soddisfazione - ha dichiarato il sindaco - per l'operato della società che, per il sesto anno consecutivo, ha chiuso un anno record con valore della produzione pari a 78,7 mln euro (+ 5,24% rispetto al 2018), un risultato lordo della produzione di 8,2 mln euro ed un utile netto di esercizio di 5.036.999 euro (+15,41%).

"L'Assemblea - ha aggiunto - ha inoltre analizzato la fase di rilancio delle attività aeroportuali a poche settimane dalla ripartenza, con una ripresa di significativa presenza di passeggeri ed è stata informata dell'importante programmazione estiva dei voli, con 70 destinazioni, (19 italiane, 51 internazionali) e dello sviluppo delle relazioni commerciali con le compagnie aeree, anche nuove, che negli anni hanno aperto e continuato a investire su nuove rotte da e per l'aeroporto di Palermo".

"La Gesap - ha concluso Orlando - si conferma risorsa e strumento strategico per tutta la Sicilia nord-occidentale, non solo per Palermo, con una gestione che di anno in anno e sempre più conferma la bontà della scelta pubblica, a servizio del territorio".