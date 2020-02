Forum, ampliamento e restyling dell'area ristorazione: sarà più moderna e funzionale

Sono iniziati i lavori di ampliamento e restyling dell’area ristorazione del Centro Commerciale Forum Palermo che, nell’anno appena trascorso, ha raggiunto i nove milioni di ingressi. La nuova Food Court si svilupperà su una superficie totale di 2.800 mq e avrà un look completamente rinnovato con l’introduzione di cinque ristoranti e tre chioschi.

"I visitatori - si legge in una nota del centro commerciale - durante i lavori potranno comunque accedere all’area ristorazione attraverso i due ingressi principali del Centro Commerciale: uno adiacente al Cinema UciI e l’altro al punto vendita Mediaworld. Per agevolare ulteriormente la clientela, la Direzione ha provveduto ad aprire due nuovi accessi in prossimità delle due uscite di sicurezza ai lati degli ingressi principali dell’area ristorazione che - fino alla conclusione dei lavori - resteranno chiusi al pubblico".

I lavori di espansione e ristrutturazione della "Food Court " non modificheranno in alcun modo gli orari di apertura e chiusura della galleria (dalle ore 9 alle 21) e della ristorazione (dalle ore 9 alle 24). "Forum Palermo - conclude la nota - che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo".