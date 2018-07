Forum, mappe turistiche in distribuzione gratuita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il centro commerciale Forum Palermo, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Città Metropolitana di Palermo e Palermo Capitale, ha realizzato la stampa di oltre sessantamila mappe turistiche in versione bilingue (in italiano e in inglese) da distribuire in città e all'interno dello stesso centro commerciale.

L'iniziativa si inquadra all'interno di un ampio progetto portato avanti da Forum Palermo per celebrare il riconoscimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da visita per far conoscere alle migliaia di persone che arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città come Palermo e le straordinarie bellezze che circondano il territorio della provincia.

Città Metropolitana

Nella mappa dell'Unesco vengono segnalati il percorso Arabo-Normanno e le cattedrali di Palermo e Cefalù, mentre in quella di Città Metropolitana e Palermo Capitale gli altri siti della città: i mercati storici, il tour della legalità, i musei, le gallerie d'arte, gli spazi espositivi, i parchi, le informazioni sui servizi e i più importanti e suggestivi luoghi della provincia. Le mappe sono in distribuzione gratuita e possono essere ritirate presso l'Info Point che si trova all'interno del centro commerciale e nei Centri di Informazione Turistica di Palermo.

Unesco

Unesco: Politeama (all'interno del teatro), Porto (ingresso imbarco passeggeri), piazza Bellini, Mondello, palazzo Galletti (piazza Marina), teatro Massimo, via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli). Città Metropolitana: via Principe di Belmonte, 92, Aeroporto Falcone – Borsellino (punto informazione: zona arrivi), b&b, hotel di Palermo e provincia.